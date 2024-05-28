韓國聯合參謀本部（聯參）官員28日表示，初步推測北韓軍事偵察衛星發射失敗可能是由於火箭引擎燃燒系統故障所致。

該名官員當天接受媒體採訪時表示，由於載運火箭的一級推進器發生爆炸，韓國軍方目前僅能推測其燃燒系統發生異常。朝中社27日午夜報導稱，新型火箭一級推進器在飛行過程中發生爆炸，導致此次衛星發射失敗。至於導致推進器爆炸的原因，報導則歸咎於新研發的「液氧煤油引擎」不甚可靠，在運作穩定性上存在問題。

受訪官員指出，與前兩次試射失敗後不同，北韓本次暫未公佈今後的發射計劃，並宣稱已就失敗原因得出初步結論，再次發射預計需要相當長的時間。對於俄羅斯向朝鮮提供新型火箭一級推進器的可能性，該官員表示，俄羅斯可能在研發向北韓提供全方位技術支援。

韓聯社報導指出，據悉，去年9月舉行的朝俄首腦會談上，俄羅斯總統普丁曾承諾支援北韓發射人造衛星。此後，俄方派遣大批航太技術人員前往北韓，協助進行火箭燃燒試驗等前置作業。