立法院國防外交委員會明邀請外交部、國安局報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」。外交部於書面報告中指出，塞爾維亞與中國關係提升至中國提倡之「人類命運共同體」夥伴關係、匈中亦建立「全天候全面戰略夥伴關係」，中國藉此對歐洲展示實力的意味濃厚。

外交部認為，法國欲展現歐盟對中國的一致立場，因此才邀請馮德萊恩主席出席三方會談。習近平於2019年訪問法國期間，法國總統馬克洪就曾邀請時任德國總理梅克爾及歐盟執委會主席雍克共同會晤習近平。2023年4月馬克洪總統亦與馮德萊恩主席共同訪中會晤習近平。此次馬克洪總統再次邀請馮德萊恩主席及德國總理蕭茲共同會晤習近平，意在彰顯歐盟對中國的一致立場，惟蕭茲總理並未參加。

外交部指出，習近平以離法後訪問與中國關係密切，且與西方國家常唱反調、立場鮮明的匈牙利及塞爾維亞予以回應。塞中提升至中國提倡之「人類命運共同體」夥伴關係、匈中亦建立「全天候全面戰略夥伴關係」，中國藉此對歐洲展示實力的意味濃厚。

外交部認為，習近平此次訪問塞爾維亞是其10年內第2度造訪，期間除與塞國總統武契奇進行高層會晤，雙方並簽署聯合聲明，以及就共建「命運共同體」等包羅廣泛之內容達成29項協議，「充分凸顯塞國的親中立場。」

外交部表示，習近平並選在「北大西洋公約組織」(NATO) 於科索沃戰爭期間轟炸中國駐南斯拉夫大使館25週年的時機赴訪，「挑戰西方的意味甚濃。」此外，匈中宣布建立「全天候全面戰略夥伴關係」，顯示雙邊關係將漸自經貿層面，提升至政治安全面向，反映中國盼持續提升對歐洲影響力的意圖。

在法中元首聯合記者會上，馬克洪在聲明中提及，對「海峽兩岸」及北韓等東亞危機與緊張態勢的擔憂，外交部表示，這是延續法國2023年在法澳、法日2＋2外防長會談支持台海和平穩定，以及「2024-2030七年建軍法案」(LPM)維護台海自由航行權的一致立場。