近年來，一些歐洲政客頻頻鼓吹所謂對華「去風險化」，但歐洲企業紛紛發出警告，稱相關舉措可能適得其反。據觀察者網引述路透16日報導，西門子能源公司總裁克里斯蒂安·布魯赫近日表示，歐洲無法在沒有中國供應的情況下製造風力渦輪機，能源轉型離不開中國。

報導稱，美國、歐洲與中國的貿易關係日益緊張，美國政府14日提高了對中國電動汽車的關稅，歐盟也啓動了對中國電動汽車、風力渦輪機等商品的反補貼調查。但布魯赫在本周的一場新聞發佈會上表示，他最不願支持的就是離開中國市場或對華「去風險化」。

布魯赫說：「我們在歐中兩地之間建立了富有成效且不可回避的聯繫。試圖在沒有中國供應的情況下製造風力渦輪機是幾乎不可能的，離開中國進行能源轉型是行不通的。」

布魯赫稱，他不支持封閉歐洲市場，但他贊同製定明確的市場規則，要求中國風力渦輪機製造商在銷售產品時遵守與歐洲公司相同的標準，「我認為，我們需要再公司如何融資、從哪裡獲得擔保、支付什麼費用等方面確立明確的規則，這需要在某種程度上保持一致。」

布魯赫還透露，由於西門子能源飽受質量問題困擾，公司曾考慮過放棄陸上風電業務，但他們最終決定不退出市場，因為退出的成本要高於繼續保留陸上風電業務。但他也表示，公司的業務轉型計畫必須在4到5年內取得成果，否則就必須尋找其他解決方案。

路透指出，西門子能源已於上周宣佈對風力渦輪機業務進行改革，包括減少對拉美、非洲等競爭激烈的市場的參與。儘管西門子能源在中國銷售額僅佔到其總銷售額的一小部分，但其風電業務幾乎完全依賴中國出口的稀土和永磁體。

過去幾年裡，歐洲政客頻頻鼓吹所謂對華「去風險化」，歐盟還對中國電動汽車、風力渦輪機等商品發起了反補貼調查。但歐洲企業警告稱，這些舉措可能適得其反，危及歐洲的綠色產業目標。

當地時間5月8日，寶馬集團董事長奧利弗·齊普策敦促歐盟切勿對中國電動汽車動用關稅手段，否則可能「搬起石頭砸自己的腳」。齊普策認為，全球化運作能夠讓主要汽車製造商建立行業優勢，但「加徵進口關稅很容易危及這一優勢」。

他還指出，歐盟委員會去年發佈的「綠色協議產業計畫」將確保歐盟在減少碳排放和開發減碳技術方面居於「領先地位」，但加徵關稅將對此造成破壞，「如果沒有中國的資源，歐洲就不可能實現綠色產業目標。」

梅賽德斯-奔馳（賓士）集團股份公司董事會主席康林松此前也呼籲歐盟下調對華電動車關稅。在他看來，與中國車企競爭將有助於歐洲汽車業生產出更好的汽車，歐洲若選擇保護主義是「走錯了路」。他主張開放的市場經濟，讓競爭結果說明一切。法國汽車製造商雷諾集團CEO盧卡·德·梅奧表示，歐洲在轉型過程中需要保護自己的市場，但也需要與「領先一代」的中國車企合作，「完全關閉對華大門，糟糕透頂」。