國民黨立委王鴻薇6日出席立法院財委會，針對股市當沖降稅擬延長5年提出質疑，由於當沖稅已經3度延長，且去年當沖客賠239億，均戶虧損24萬，認為再延長當沖降稅是在割韭菜。

在2017年當沖稅率下降，全年的當沖金額就從2016年的6.9兆上升到12.3兆，一直到2021年提升到47.7兆，很多民眾會認為當沖很好賺，就連上班也在手機上進進出出，鼓勵民眾去當航海王。

立委王鴻薇表示，金管會原本為了維持股市的榮景，以當沖降稅的方式鼓勵股民進出股市，但現在鼓勵的目的已經達到，交易量顯著提升，金管會為什麼還要延長當沖降稅，這樣的政策就是在鼓勵資本所得，不鼓勵勞動所得。

且在2021年當沖的成交金額在所有成交佔比中為40.95％，2022年38.78％，2023年37.87％，但是在扣除手續費、證交稅後以平均來看，當沖客都是慘賠，以2023年虧損239.45億元來算，平均每戶虧損24萬。

財政部次長李慶華表示，相關數據一定會列入評估的考量，也會向金管會索取相關的資料。