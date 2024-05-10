準總統賴清德將在520就任，國民黨提案邀請賴清德到立法院國情報告，列為今日立法院院會討論事項第一案，在大體討論、各黨立委發言後，藍綠白有共識，13日進行黨團協商。國民黨團總召傅崐萁說，「我們不設任何限制，誠摯表達歡迎」。民進黨團總召柯建銘指出，下禮拜一要朝野協商，總統報告要先來還是後來，以及總統來的時候要不要統問統答。

國民黨提案賴清德到立法院國情報告，列為今日立法院院會討論事項第一案，立法院長韓國瑜在該案討論之前召集三黨協商，已有共識。國民黨團總召傅崐萁指出，立法院113席立委，來自中華民國個區域與政黨代表，不管來自哪個地方，都熱愛國家、這塊土地，希望人民聲音讓政府聽到，讓各種多元民主在台灣確實往下紮根，此次總統大選，賴清德總統當選人已經表達願意到立法院國報告。

傅崐萁說，在韓國瑜召集朝野協商中，各黨黨鞭一致決議，下禮拜一做三黨正式協商後，會正式歡迎賴清德在520以後到立法院以後國說報告並備詢，用什麼方式國民黨都表示尊重，因這屆國會是最新民意，希望各種聲音表達讓總統聽到，總統國情報告後，2周內讓行政院長到立法院做施政報告，朝野和諧是非常重要的關鍵，民主多元社會開花結果。

傅崐萁指出，今天提出案子，感謝得到民眾黨、民進黨共同支持，希望未來總統到立法院做國情報告，能夠成為憲政慣例，希望各政黨代表民意讓總統聽到，113席國會議員，歡迎賴清德到立法院回娘家，「我們不設任何限制，誠摯表達歡迎」，希望朝野為國家往前再進一步，希望逕付二讀通過，周一朝野協商順利有結果，開啟中華民國的歷史一頁，一起寫歷史。

民進黨團總召柯建銘表示，有關總統立法院來報告，在立法院討論30年總統沒有實現過，總統即問即答是違憲的、很清楚，要創造台灣憲政歷史上光榮一頁，總統來國情報告，這是大家共識，但拜託國民黨、民眾黨提出立法院職權行使法要「即問即答」應予以撤案，否則無法進行，5月17日就要表決立法院職權行使法，到底大家是真的還假的。

柯建銘說，經過大家溝通，很高興朝野有共識，共同遵守憲法，讓民主在立法院踐行，展開朝野互動新的一頁，不希望朝野一直互鬥，鬥到最後是國家傷害，讓我們能成為華人世界最傲人國家，協商結論，下禮拜一要朝野協商，總統報告要先來還是後來，以及總統來的時候要不要統問統答。

民眾黨立委張啓楷說，賴清德來國情報告是總統、新國會、新民意的三贏，前總統陳水扁、馬英九、蔡英文都曾表態到立法院國情報告，後來都延誤耽擱，如果賴清德到立法院來，這是歷史性一刻，朝野都有責任促成這件大事，對新民意負責。

張啓楷說，現在各黨都有提案，國民黨提案即問即答，民進黨提出統問統答，民眾黨提案依序回答，有無限大空間、最有折衷值，有可能各政黨推派代表，由賴清德答詢，解決統問統答、即問即答問題，國民黨若推派人比較多，由賴清德決定國民黨問題要回答一次或兩次，民眾黨呼籲，新國會要有新氣象，不要閹割自己的權限，不要意氣之爭，或是要刁難賴清德或違憲，民眾黨提議非常有彈性、折衷，周一好好討論。

國民黨立委賴士葆也說，為了成局，國民黨不堅持即問即答，可以統問統答，但他堅持每個人都要講話，而不是推派代表，時間可以短，不一定要15分鐘，賴清德也是寫歷史，中華民國第一個進到國會的總統，走路有風。

經過各黨發言後，韓國瑜裁示，國民黨提議逕付二讀，全場無異議逕付二讀，民進黨團提議交付黨團協商，韓國瑜宣告交付黨團協商，由國民黨團召集協商。而討論事項第二案則是民眾黨提案邀請賴清德至立法院國情報告，民眾黨提議逕付二讀，全場沒有異議，民進黨團提議交付黨團協商，民眾黨提議韓國瑜交付協商，韓國瑜裁示，交付協商並由他本人召集協商。