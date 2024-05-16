軍事迷、民眾照過來！軍媒《青年日報》今（16日）超罕見公開勇鷹高教機空中操演畫面，利用1分鐘縮時攝影，帶民眾從高空視角直擊，勇鷹高教機從新竹基地起飛後，飛往淡水河口外海集結，並沿淡水河進入台北市的編隊飛行與過程。

總統蔡英文在任內大力推國機國造政策，勇鷹高教機交機進度相當順利，並陸續投入台東志航基地，擔任訓練任務，顯示其性能優異，距離520總統就職日倒數四天，象徵世代傳承的勇鷹機也將現身凱道，亦是象徵國防自主的政策將延續交棒給賴清德，堪稱是總統就職典禮史上最盛大的一次。