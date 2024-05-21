第16任總統副總統交接小組在520前陸續公布六波以上新政府人事名單，其中曾於5月14日公布國安會諮詢委員人選，包括傅棟成、黃曙光、馬永成、黃重諺、李育杰等人。不過，原列候任諮詢委員的姜皇池，國安會官網卻遲遲未見名單更新，總統府今(21日)證實，姜皇池已婉謝邀請。

第16任總統副總統交接小組日前曾公布國安會副秘、諮委名單，國安會官網也已見更新，包括副秘書長徐斯儉、劉得金、林飛帆，諮詢委員傅棟成、黃曙光、馬永成、黃重諺、李育杰，卻獨缺姜皇池。

台大法律系教授姜皇池之前被傳將接任國安會諮詢委員，但卻被質疑曾涉國考洩題爭議。民進黨立委林楚茵16日受訪時表示，所有爭議部分都是當事人會更了解，希望520上路前給新人事布局安排有機會把理念和帶領方向展現出來。綠委洪申翰則強調，姜教授過去在國際法和海洋法規上相關專業是很頂尖，這次賴總統在國安會延攬姜教授，也是借重他的專業，相信他可以在國安會發揮得很好，能幫助台灣做安全上的把關。

總統府發言人郭雅慧今(21日)透露，有關國安會邀請姜皇池出任無給職國安諮委一事，姜皇池本人經各方考量後，決定婉謝邀請。