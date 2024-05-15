外交部長吳釗燮近日於社群平台Threads發文稱「面對無理質疑，林北一定吵到底」，引發各界討論，認為吳即將就任國安會秘書長一職，發言有些失格。對此台北市長蔣萬安15日受訪時也直言，這樣的發言外界會有認為失言的感覺，所以不管是外交部長或是未來國安會秘書長的職位，這樣的表達其實外界自有公評。

蔣萬安表示，大家對於新上任的政府確實有很高的期待，不管是在用電能源的政策，在積極回應各地方政府的需求，以及怎麼樣提出福國利民的法案，和朝野的溝通以及面對現在在野是多數的國會，都希望能夠有良好的互動，才能夠讓國政推動得很順利，所以各方也都獻上祝福，也都希望新政府推動各項的政策能夠更體察民意、貼近基層。

蔣萬安也直言，吳釗燮在社群平台上的發言，的確會讓外界會有認為失言的感覺，所以不管是外交部長或是未來國安會秘書長的職位，這樣的表達其實外界自有公評。

至於針對國安局副局長徐錫祥指出「他X的」也不見得是髒話，可能是口頭禪的說法，蔣萬安則直言，這樣的說法跟表達以及後續的各種詮釋，其實對民眾來講確實認為是有失言的，還是希望新任政府能夠針對問題好好就事論事，朝野之間能夠有良性的互動溝通，對於基層民眾的心聲，關注的議題包括用電能源、包括各項交通網絡的建設等等。