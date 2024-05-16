準總統賴清德520將上任，國安團隊名單曝光，其中台大法律系教授姜皇池將接任國安會諮詢委員，但卻捲入國考洩題風波，對此，民進黨立委林楚茵表示，所有爭議部分都是當事人會更了解，我們希望520上路前給新人事布局安排有機會把理念和帶領方向展現出來。
民進黨立委洪申翰指出，姜教授過去在國際法和海洋法規上相關專業是很頂尖，這次賴總統在國安會延攬姜教授，也是借重他的專業，相信他可以在國安會發揮得很好，能幫助台灣做安全上的把關。
準總統賴清德520將上任，國安團隊名單曝光，其中台大法律系教授姜皇池將接任國安會諮詢委員，但卻捲入國考洩題風波，對此，民進黨立委林楚茵表示，所有爭議部分都是當事人會更了解，我們希望520上路前給新人事布局安排有機會把理念和帶領方向展現出來。
民進黨立委洪申翰指出，姜教授過去在國際法和海洋法規上相關專業是很頂尖，這次賴總統在國安會延攬姜教授，也是借重他的專業，相信他可以在國安會發揮得很好，能幫助台灣做安全上的把關。
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