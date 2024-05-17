0403花蓮大地震，前駐紐西蘭代表蔡爾晄的希臘籍女婿貝迪瑞，在太魯閣白楊步道協助受困的10位遊客，發揮40年前在希臘參加童軍活動所學到的技能及精神。

中華職棒味全龍隊17日特別邀請貝迪瑞，賽前在天母球場擔任開球貴賓，表揚貝迪瑞樂於助人的童軍精神，此外，龍隊還邀請童軍團體進場，提供免費現場兌換門票。

中華民國童軍總會對貝迪瑞把童軍精神發揮得淋漓盡致，足為童軍楷模表率，特別安排授獎儀式，由童軍總會秘書長蘇德祥頒給國際友誼奬（International Friendship Award)以肯定貝迪瑞展現智、仁、勇三達德的童軍精神並進一步促進未來與希臘童軍交流。

貝迪瑞2位女兒也身著希臘童軍制服，與20位童軍夥伴在天母棒球場共同見證頒獎儀式。貝迪瑞帶大家朗誦全球童軍的銘言「做好準備」，並期許所有童軍夥伴，時刻牢記「準備、日行一善、人生以服務為目的」，任何關鍵時刻都能運用所學技扶助他人，服務社會。