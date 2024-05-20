新任總統賴清德20日正式就職，在就職演說提到將成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動，教育部體育署署長鄭世忠回應，將配合行政院積極規劃辦理，期藉由組織的調整來帶動新的氣象和展望，大幅提升體育運動專業，促進全民健康，並透過體育運動強化國際能見度，適時發揮國際運動社群成員的義務和貢獻。

鄭世忠提到，體育署自2013年成立以來已超過10年，努力達成階段性目標，面對國際體育運動發展潮流、台灣社經情勢變化及人民健康福祉發展，的確到了調整組織結構的最佳時機點，成立體育暨運動發展部，對於一個國家的整體發展和福祉發揮著至關重要的作用，透過努力促進身體健康、人才發展、經濟成長、社會包容、國家認同和團結，創造一個積極而充滿活力的運動環境，造福個人和整個社會。

對於賴清德的體育政見，體育署認為不僅深化現有組織之業務能量，讓體育運動成為專業分工領域，提升體育運動從業人員尊榮感，得到國人的尊重與認同，更能有效推動運動產業多元化、提升競技運動實力及推動競技運動全民化、建立台灣品牌國際賽事。