屏東小琉球籍一名陳姓船長，昨天（19日）中午在鵝鑾鼻東南外海作業時，不慎割傷腳部動脈，海巡署艦隊分署獲報，立即趕往救援，但時間緊迫，空勤隊亦出動直升機，海、空在海上會合，聯手將陳姓船長送至高雄，救回一命。

海巡署艦隊分署表示，昨日中午12時30分許接獲報案，琉球籍「永昇財33號」漁船在鵝鑾鼻東南約115海浬處作業時，船長腳部不慎受傷血流不止，經初步遠距醫療評估，有立即後送就醫需要，艦隊分署隨即通報在台菲海域執行護漁勤務的「雲林艦」前往救援。

空勤總隊直升機將傷者吊掛後送至高雄治療。（海巡署艦隊分署提供／羅琦文屏東傳真）

海巡署雲林艦趕往救援割傷動脈的小琉球船長。（海巡署艦隊分署提供／羅琦文屏東傳真）

昨日下午4時45分許，雲林艦與永昇財33號在鵝鑾鼻東南方89海里處會合，施放小艇將患者接駁上艦，隨即由艦上醫官進行緊急醫療照護，經評估陳姓船長動脈受創，有申請空勤總隊直升機吊掛後送必要，於是先行止血並迅速往岸際航行，海、空雙方預計在途中會合。

晚間7時許，海、空救援在鵝鑾鼻東南66海里處會合，順利完成吊掛後，即迅速送至高雄小港醫院就醫，圓滿完成救援任務。

海巡署艦隊分署表示，4000噸級雲林艦是艦隊分署第三艘4000噸級醫療艦，配有完善的醫療設備及專業醫療小組，遇有救生救難緊急案件，將由艦上醫官執行初步醫療救助，再輔以直升機後送，擴展救援範圍、爭取時效，發揮海上人道救援的最大能量。