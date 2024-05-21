屏東縣海上救難協會拖帶進入屏東大鵬灣。（海巡署艦隊分署提供／羅琦文屏東傳真）

海巡戒護拖帶進港。（海巡署艦隊分署提供／羅琦文屏東傳真）

一艘馬來西亞籍遊艇，20日在七美西南方69海里處失去動力，發出遇險信號後失去聯繫，海巡署艦隊分署獲報趕往，在茫茫大海中搜尋，最後終於以VHF無線電聯繫到消息，並在21日下午伴航返抵屏東大鵬灣。

艦隊分署表示，20日上午8時許，接獲海巡署轉國搜中心通報，馬來西亞籍「WEN PU3」遊艇在七美西南方69海里（約127公里）處發出遇險信號且失去聯繫，船上有4名台籍船員，艦隊分署獲報後立即派遣雲林艦前往救援。

雲林艦迅速前往WEN PU3最後發報位置搜尋，並多次嘗試聯繫該船，最後在20日晚間7時，以VHF無線電與WEN PU3成功取得聯繫。船長表示，船上人員均安，僅一名船員手部遭纜繩打傷，但不必緊急醫療協助，因引擎故障僅能以風帆航行，恐有航安疑慮，請雲林艦伴航返台。

屏東縣海上救難協會也獲得通報，在進港前安排拖帶作業，WEN PU3返台全程由雲林艦伴航，再由高雄海巡隊PP-10075艇戒護進港，今天下午1時30分，平安返抵屏東大鵬灣。

艦隊分署表示，將持續充實救生救難能量，並運用科技輔勤及結合各單位合作網絡，提升救援速度與效率。呼籲在海上航行作業的民眾，若有需要服務事項，請利用海巡「118」免付費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即前往處理。