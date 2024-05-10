大陸《環球時報》10日報導，共軍南部戰區海軍「萬噸大驅」遵義艦與海口艦、昆明艦、咸寧艦等多型主戰艦艇近日組成訓練編隊，赴南海開展實戰化訓練。同時，菲律賓和美國的「肩並肩」演習正在進行。大陸專家表示，共軍海軍在南海海域實施訓練活動旨在提高維護國家主權和海洋權益能力，在自己家門口進行，正當合理，符合國際法。

大陸央視8日消息，此次訓練編隊重點圍繞對海作戰、防空反導、反潛作戰等訓練內容展開，檢驗多項戰法訓法運用成效。一般情況下，編隊指揮艦皆由編隊中新型、作戰能力強的艦艇擔任，因此遵義艦很大機率是此次編隊的指揮艦。公開報導顯示，遵義艦舷號107，是共軍海軍第7艘055型「萬噸大驅」。

這也是今年第二次公開報導遵義艦與多型多艘軍艦組成編隊，2月官方報導稱，南部戰區海軍某驅逐艦支隊遵義艦與多型多艘軍艦組成編隊開展跨晝夜實戰化訓練。演練編隊輾轉多個海區，展開多個課目，有效提升遂行多樣化軍事任務能力。

《環時》報導，軍事專家傅前哨指出，共軍055「萬噸大驅」第一批8艘已全部服役交付海軍使用，經過數年訓練，中國海軍的055已經形成戰鬥力。軍事專家張軍社表示，此次南部戰區海軍訓練，一方面是為了提高編隊指揮控制能力，另一方面是為了提高編隊綜合實戰能力，以及各編組兵力之間協同作戰能力。

「巧合」的是，美國與菲律賓今年「肩並肩」演習尚在進行，該年度演習從4月22日至5月10日舉行，內容包括類比擊沉目標船、奪回島嶼控制權等；而且此次「肩並肩」演習首次在菲律賓12海里領海外舉行，分析認為，此次演習針對中國的意味濃厚。

張軍社認為，共軍海軍在南海海域實施的此類常態化訓練活動，旨在提高維護國家主權和海洋權益的能力，這是在自己家門口進行的，正當合理，符合國際法。此外，解放軍在南海開展的這些訓練活動與美菲正在進行的「肩並肩」演習性質完全不同，根據媒體報導，其演習中無論是模擬奪島還是以中國建造的艦船為靶船並擊沉，「針對性、進攻性和挑釁性都極強」。

張軍社分析，菲律賓拉攏美國等域外國家，頻繁在南海聯合演習、組織聯合巡邏等軍事行動，加速南海軍事化進程，破壞南海和平穩定。因此解放軍也需要進一步練兵備戰，做好一切應對準備。

「僅從菲美之間所謂的『聯合』演習來看，其象徵意義更強。」張軍社說，菲律賓軍事力量無法和美國相提並論，無論是指揮控制系統、通信系統、數據鏈系統還是武器系統，雙方都無法實施真正意義上的聯合演習。美菲雙方對此心知肚明。菲律賓投靠美國、與美國搞聯合作戰演習，目的是要依靠美國等域外力量，為侵權挑釁行動撐腰打氣、壯膽，明顯是在拉大旗做虎皮。「無論是誰，解放軍都絕不會屈服於外來威脅和脅迫。中國軍隊將堅定維護國家主權和海洋權益。」