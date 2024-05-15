近日外媒《路透社》曝光了台美最新的軍事交流，報導指出，我國海軍與美國4月在西太平洋進行未公開海上演習，台美共有6艘艦艇，包括護衛艦、補給艦、支援船參與，演練加油、補給、通訊等項目。國防部也在14日證實，指海軍依照不預期相遇的行動準則，執行相關操演。對此，退役少將栗正傑14日就表示，「在海上需要運補，所以巧遇就是巧遇美國的這位『大奶媽』，給我們海軍艦艇坐補給、加油，順便看看附近有沒有中共的039潛艦有沒有在海底，對我們的運補船做攻擊」，引發討論。

栗正傑14日在中天節目《頭條開講》中表示，「這海上巧遇是要巧遇什麼？我們作戰的時候港口大部分都在西部，大概在第一擊的時候，不管是人家對我們海上佈雷，或是攻擊我們海軍，連出港都出不了，所以開戰之前，我們海軍船就要趕快出去，到東太平洋去，我們叫做『疏泊區』，保存海軍的戰力，以便最後雙方決戰的時候，在台灣海峽跟共軍的登陸艦艇作戰」。

栗正傑也提到，「但在海上需要運補，所以巧遇就是巧遇美國的這位『大奶媽』，給我們海軍艦艇坐補給、加油，順便看看附近有沒有中共的039潛艦有沒有在海底，對我們的運補船做攻擊」，栗正傑最後也說，「我覺得是在演練這些項目，這是美軍的目的，也是台灣跟美國配合的地方」。