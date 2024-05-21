副總統蕭美琴。（僑委會提供）

僑委會今舉辦「海外僑胞回國慶賀中華民國第十六任總統、副總統就職茶會」，雖然正下著雨，但仍不減僑胞熱情，紛紛披上雨衣歡迎賴清德總統。賴清德強調，有主權才有國家，不能為任何事犧牲主權，承諾會在過去8年前總統蔡英文的基礎上帶領台灣近一步走向國際。

賴清德在副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長安孟安、國安會秘書長吳釗燮及僑偉為委員長徐佳青等人陪同下約於4時35分抵達會場。

賴清德表示，未來會和蕭美琴認真打拼，也會請卓榮泰及內閣團隊結合台灣各界力量，建立更繁榮的國家。他重申身為總統的使命指出，首先是維持國家生存發展，強調「有主權才有國家，不能為任何事犧牲主權」，若失去主權，也就失去了國家，因此期盼大家共同努力，確保台灣主權存在。

第2，要顧台灣2350萬人的生命，因此最重要的是維持和平，以不卑不亢維持現狀為原則，強化台灣國防力量與經濟發展安全，與世界民主陣營站在一起打拼，發揮力量避免戰爭，靠實力達到和平；第3，顧2350萬人的飯碗，未來產業發展藍圖，不只前瞻未來、智慧永續還要競逐太空、探索海洋，同時立足台灣佈局全球，行銷全世界，不管富或窮、身體有什麼問題，都能好好過日子，才是真正的文明之國。

第4，希望台灣更近一步走向世界，過去8年在蔡英文帶領下台灣已經在國際上被國際人士看到，肯定台灣，因此更應該努力，更有成就，幫忙國際社會，讓台灣成為偉大使人尊敬國家。

副總統蕭美琴致詞前將手舉至頭頂比愛心，引起台下一片歡呼，她感謝全世界僑胞不遠千里回台，關心台灣民主，在台灣民主歷程上，每個腳步都跟台灣人站在一起，感謝僑胞做台灣外交重要的後盾，代表台灣人良善慷慨，是世界良善力量，讓外交推動更順利。

蕭美琴特別提到，她肩膀上披著年輕設計師與NASA合作的披肩，是從衛星看台灣的地圖，在就職後第一天上班，代表肩上背著台灣土地的聲音，代表台灣人民的力量與承擔台灣向前的責任。

卓榮泰則簡短表示，總統說希望我們是經濟日不落國，感謝僑胞把台灣民主之光帶向國際，把陽光帶回台灣。

徐佳青也感謝所有參與本次就職大典的海外僑胞，肯定所有人願意繼續用民主方式，延續台灣在民主社會發展的力量，也提到過去幾年無論在經貿、醫療、科技、民主自由都在國際社會受到肯定重視。