台中市警局一分局民權派出所警員孫嘉鴻及林佑濱，日前在中區大誠街與成功路口巡邏時，發現一輛休旅車在路邊紅線違停，警員見狀上前勸導，赫然發現，車內擠滿8人，全部都是越南籍移工，經盤查後，發現其中4人竟是失聯移工，其中1人更是被地檢署通緝在案。

據了解，當時1名越南籍乘客想開車門下車，遭到警方制止後才配合盤查。由於部分乘客無法出示身分證件，經員警追問後，其中4人坦承是逃逸移工，警方隨即通報巡邏警網協助處理，並將這4名移工帶回派出所查證。

他們供稱，逃跑期間都在工地打零工，擔心被遣返而不敢出示證件，警方還發現，其中1人不僅是失聯移工，還是地檢署發布通緝在案，全案詢後依法移送台中地檢及移民署台中專勤隊。

第一警分局呼籲，根據就業服務法的相關規定，任何人不得非法容留外國人從事工作。違反該法律者可面臨高額罰款或甚至判處有期徒刑。警方也提醒民眾，如發現雇主非法聘僱移工，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關或撥打0800-000978專線檢舉。