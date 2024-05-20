1男1女為撿拾物品踩踏老化遮雨棚而不慎從2樓墜落1樓，女子緊急送醫後傷重不治。（圖／警方提供）

員警返回現場尋回該手提袋，打開後發現包內計有安非他命、愷他命等毒品。（圖／警方提供）

員警返回現場尋回該手提袋，打開後發現包內計有安非他命、愷他命等毒品。（圖／警方提供）

新北市中和區華福街本月11日發生墜樓案件，30歲鍾姓女子走上遮雨棚疑為撿拾手機，不料遮雨棚破裂導致鍾女從2層樓高處墜落，送醫急救無效。警方調查事件過程，發現鍾女的31歲周姓男友事後丟棄1個手提袋，警方取回從中起獲毒品，後又從鍾女租屋處起獲改造槍枝。警方循線帶回周男調查，查出周男因案通緝中，辯稱槍毒均為女友所有。警方訊後將周男解送歸案，並深入調查槍毒來源。

據了解，本月11日下午鍾女在租屋處不慎將手機掉落屋外遮雨棚上，便自2樓窗口爬到遮雨棚上疑欲撿回手機，但遮雨棚因踩踏而破損，導致鍾女跌落地面，後腦著地，周男陪同女友送醫後，隨即匆匆離去，鍾女隔日則因傷重宣告不治。

警方調閱監視器調查事件原委，發現事發後周男將1個手提袋內棄置巷內隱蔽處，員警返回現場尋回該手提袋，打開後發現包內有安非他命、K他命等毒品。警方聯繫鍾女的房東，由其陪同下到鍾女租屋處勘查，又從房內查獲掌心雷改造手槍、疑似爆裂物、安非他命及吸食器等違禁物品。

警方查出周男現因妨害自由案遭新北地檢發布通緝，於是擴大追查周男行蹤，本月15日在板橋區大觀路一帶將周男查緝到案。周男供稱，毒品、槍械皆係鍾女所有。警方對周男說詞存疑，除依法將周男解送新北地檢歸案，並將深入追查槍枝毒品來源。

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