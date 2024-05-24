立法院24日繼續審查國會改革法案，多個民團號召民眾到立法院周邊集結抗議，整個中山南路擠滿了民眾。（趙雙傑攝）

立法院24日挑燈夜戰續審國會改革相關法案，場外群眾聚集抗議，青島東路、中山南路以及濟南路擠滿人潮。前立委郭正亮爆料表示，立法院外面的人不會衝進去，因為都有下達指示，誰衝場就除名。

郭正亮今(24日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，立法院外的人不會闖進去，因為21日人最多，立法院4個入口都沒有衝撞，立法院長韓國瑜也準備了盾牌，都沒有用上。主要動員的是42個團體，都有下達指示，誰衝場就除名。所以就是純造勢，讓大家在那邊胡說八道。他舉例表示，今天青島東路演講主題根本沒有再講國會改革，而是想把「抗中」的主題拉進來，亂搞一通。

郭正亮點出，藍白就是自我克制，所以很多群眾都受不了，想要去現場，韓粉、柯粉加一加，一定也有2萬人。但只要群眾去現場，一定會打架，因為兩邊的怒氣都很重。

郭正亮認為，對國民黨來講，要趕快表決結束，因為只要戰場一結束，就贏了。所以看群眾是不準的，而是要看民調。