立法院24日將續審國會改革相關法案，民進黨指責立法院長韓國瑜動用警察權；秘書長周萬來表示，若只是請警察維護主席安全進入議場，這沒有動用到警察權。前立委郭正亮表示，韓國瑜說，如果有人來阻隔，他不排除會動用警察權，但派到立法院的駐衛警，都不是雄壯威武型。媒體人黃暐瀚對此建議，警察有可能被立委告，有一個方法，就是駐衛警排成人牆，手牽手背對立委，讓主席能夠進出。

郭正亮23日在《國民大會》節目中表示，當天民進黨立委賴惠員抱住韓國瑜，韓國瑜後來講到，他從休息室到主席台這一段，如果有人來阻隔，他不排除會動用警察權。因為真的沒有人用過警察權，郭正亮說，他在立法院10年，也沒有看過一個女立委直接把院長抱住，前立法院長王金平有被抱住過嗎？

郭正亮接著表示， 派到立法院的駐衛警，都不是雄壯威武型的，他在立法院碰過很多女警，看起來不是很會打的樣子，都很秀氣。

黃暐瀚則點出，警察有可能被立委告，倒是有一個方法，就是駐衛警排成人牆，手牽手背對著立委，讓主席能夠進出，主席台不會被占，大家也都可以回去投票。