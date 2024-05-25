雲林縣莿桐鄉25日發生廂型車追撞休旅車意外，1輛休旅車停紅燈時，遭廂型車從後方追撞，廂型車往右偏移波及2部機車，機車上3人被掃飛倒在地上哀號，警方到場發現肇事車輛駕駛黃男左腳踝骨折，被撞車輛王姓駕駛與3名機車騎士、乘客輕傷，均未酒駕，持續釐清事故發生原因。

警方調查，25日上午11點10分左右，黃男駕駛廂型車行經台一丁線近斗六聯絡道路口處，疑因未注意前方路況，撞上路口停紅燈的休旅車，廂型車再偏移撞上右側2機車，廂型車車頭與休旅車車尾嚴重毀損，2機車上3人倒臥地上，現場一片混亂。

救護人員趕到現場，將左腳踝骨折的黃姓駕駛、受輕傷機車騎士林男與乘客老婦人送醫，另1名張姓機車騎士與休旅車王姓駕駛輕傷未送醫，警方表示，現場駕駛與騎士均未酒駕，事故原因釐清中。

據了解，廂型車疑沒有剎車直接撞上休旅車，再偏移撞上右側2部機車，機車上3人倒在地上，還好沒有被汽車壓到，可說是不幸中的大幸，不過巨大撞擊聲讓大家都嚇一跳，有可能是疲勞駕駛，才會導致這場車禍。