屏東縣東港鎮2022年開工動土王船文化館，原本預計今年會完工，沒想到在本月21日傳出工安意外，從事弱電工程的黃男與同事在搬運器材時，疑似意外踩空，從4樓管道間開口，墜落到1樓地面，墜落重摔導致後腦勺嚴重撕裂傷，當場失去生命跡象，隨後由救護車送醫仍宣告不治。

東港王船文化館歷經2年多工程，原本預計今年9月間試營運，不料傳出重大工安意外事故，南區職安中心初步調查後表示，黃男在完成的管道間拉弱電系統線，從4樓墜落，初步了解現場作業疑似沒有安全設備，有明顯缺失，已要求與災害相關的高風險工作全面暫停。