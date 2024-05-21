不打了？表決戰上演「溫馨」一幕 藍綠和樂吃芭樂配梅粉

立法院國會改革法案21日繼續在會處理，藍綠白也一樣吵翻。但在院會休息時，民進黨立委搬來整箱梅粉，大酸民眾黨日前遊行時，抗議「民進黨連梅粉都不拿下來」，剛好國民黨立委張嘉郡今帶芭樂到議場，意外「藍綠搭配」，幾名藍綠立委也趁休息時共享芭樂加梅粉，場面意外「溫馨」。

民進黨立委搬來整箱梅粉大酸民眾黨，但巧合的是，國民黨立委張嘉郡今也帶芭樂到議場，意外藍綠搭配，幾名藍綠立委也趁休息時共享芭樂加梅粉，場面意外溫馨。(截自中時新聞網直播)

民眾黨19日下午於民進黨中央黨部外舉辦「519草根決行」行動，集會民眾以人手一顆芭樂的方式表達訴求，抗議民進黨的「芭樂票」政策。不過主持人李頂立卻突然說，「「當人民在這邊揮灑淚水和汗水的時候，民進黨不出現，連梅子粉都不拿下來！」引發網路討論。

國民黨立委張嘉郡(右下)今帶芭樂到議場跟委員分享，剛好遇到民進黨立委蔡易餘等人帶梅粉嘲諷民眾黨，張還幫忙灑梅粉，場面溫馨。(截自中時新聞網直播)

民進黨立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷等人在休息時間，突然搬來一整箱113罐梅粉，高喊「為了國家不再亂了，梅粉幫你準備好了」，蔡易餘也大酸「為了梅粉走上街頭，辛苦了啦」。許多綠委也喊黃國昌來拿梅粉、「沒有鏡頭活不下去」，也有說每個委員都有一罐。

在座位休息的民進黨立委張啟楷、陳昭姿也都收下民進黨送的梅粉，不過旁邊馬上有委員勸說「啓楷，等一下又被上網」。藍委張嘉郡也笑著過去領了一罐。

巧合的是，國民黨立委張嘉郡今天也帶來許多芭樂到議場，意外與民進黨準備的梅粉成為搭配。媒體也好奇是否有先說好，張嘉郡也笑回，「本來是要買橘子，但沒有橘子、就買芭樂了」，剛好跟民進黨梅粉可以搭配。講到一半蔡易餘、王美惠經過，張嘉郡也喊他們「去拿的芭樂過來吃呀」，還幫蔡、王兩人的芭樂撒上梅粉，場面意外溫馨。藍委柯志恩強調，芭樂只是為了好吃，沒有政治意涵。