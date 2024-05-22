私立康橋中學校車昨晚疑因超速違規，於台北市文山隧道往信義區方向發生撞擊隧道牆壁事故，造成2名學生受傷送醫，因已是該校2個月內連續發生2次交通車重大事故，新北市長侯友宜今在市政會議上撂重話表示，交通安全零容忍，教育局已成立聯合稽小組，將依私校管理辦法從重面對。而教育局今早9點已出發前往康橋稽查。

侯友宜說，康橋連續2個月內發生重大交通事故，我們第一時間派出教育局交通局聯合稽查，但同校同間同地點又再度發生，這是我們無法容忍的，希望同學早日康復，他也請教育局成立聯合稽小組，了解問題存在點，呼籲交通安全零容忍，教育局將依私校管理辦法從重處理。

教育局長張明文說，事發後教育局立即啟動相關校安機制，該校3月11日及 5月21日兩個月內連續發生2次交通車重大事故，教育局對於學校無法積極改善學生交通安全的現象無法接受 9點稽查小組到校要求校方提出完整說明與改善措施，後續會加強督導，此次牽涉到校園安全辦理不善，會依照私校法要求 最重不排除減招或停招處份，學生安全沒有模糊空間，會跨局處針對交通車全面稽查，督導各校落實相關規範，確保學生安全。據了解，2次事故為不同車行。

交通局長鍾鳴時補充，已函請監理單位針對各校租賃校車駕駛及管理人員立即召回做安全教育，並針對車輛的臨時檢驗要逐校按照個案通知，昨天發現有超速的重大違規，已請警察單位依相關規定予以重罰。