新加坡航空（Singapore Airlines）航班SQ321週二（21日）從倫敦飛往新加坡途中緊急降落泰國曼谷，機上229人，至少1死30傷。新加坡航空被廣泛認為是世界上最佳航空公司之一，也是飛安的標竿，24年來，新航並未發生任何重大事故，而上一次重大事故，就發生在台灣，象神颱風期間，在桃園機場發生的爆炸意外事故導致機上179人83死亡。
2000年10月31日，新加坡航空SQ006航班從新加坡經台北飛往洛杉磯。由於象神颱風帶來的強風和豪雨，導致能見度不佳。機組人員因專注於側風而忽略了跑道標誌，與塔台之間的溝通不良，加上中正機場的指示設施不清晰，最終誤闖正在施工且暫時關閉的跑道並嘗試起飛。
飛機隨後以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂成3截。隨後，飛機斷裂的機身段因油箱破裂而起火，發生粉碎性爆炸。這次事故導致機上179人中的83人死亡。
救難人員抵達現場之後，發現新航SQ006航班除了已經斷成3截之外，更因為上頭滿載航空燃油，飛機幾乎已經化為一顆火球，儘管是風雨交加的天氣，火勢依舊沒有減緩、撲滅，現場狂風暴雨，救難人員則是在現場滅火並搜尋生還者。
調查報告指出，飛機應該從05的左跑道起飛，但卻提早轉進了05的右跑道，但當時05的右跑道正處於施工的狀況，飛機直接撞上停在跑道上的怪手，當場爆炸起火，而大部分的死者都集中在飛機中段，因為油箱處於機翼及機身中間部，所以受到撞擊時粉碎性爆炸，乘客和機組人員當場被燒死，或是嗆死。
對此，當時新加坡航空認為，這起災難是因為桃園機場05右跑道在施工時，沒有恰當的標示或是對跑道進行封閉釀禍，而台灣方面卻認定，犯下走錯跑道這個致命錯誤的機師，才是造成空難的主因。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。