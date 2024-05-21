2000年11月4日，新加坡航空SQ006航班遇難者的親屬在台北中正國際機場跑道上連續第二天查看殘骸。（美聯社）

新加坡航空（Singapore Airlines）航班SQ321週二（21日）從倫敦飛往新加坡途中緊急降落泰國曼谷，機上229人，至少1死30傷。新加坡航空被廣泛認為是世界上最佳航空公司之一，也是飛安的標竿，24年來，新航並未發生任何重大事故，而上一次重大事故，就發生在台灣，象神颱風期間，在桃園機場發生的爆炸意外事故導致機上179人83死亡。

2000年11月4日，台北中正國際機場跑道上，保安人員在新加坡航空公司SQ006航班殘骸前，一具損壞的發動機前。（美聯社）

2000年10月31日，新加坡航空SQ006航班從新加坡經台北飛往洛杉磯。由於象神颱風帶來的強風和豪雨，導致能見度不佳。機組人員因專注於側風而忽略了跑道標誌，與塔台之間的溝通不良，加上中正機場的指示設施不清晰，最終誤闖正在施工且暫時關閉的跑道並嘗試起飛。

2000年11月3日，新加坡航空空難家屬在台北的一個火葬場辨認了親人的屍體後互相安慰。（美聯社）

飛機隨後以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂成3截。隨後，飛機斷裂的機身段因油箱破裂而起火，發生粉碎性爆炸。這次事故導致機上179人中的83人死亡。

救難人員抵達現場之後，發現新航SQ006航班除了已經斷成3截之外，更因為上頭滿載航空燃油，飛機幾乎已經化為一顆火球，儘管是風雨交加的天氣，火勢依舊沒有減緩、撲滅，現場狂風暴雨，救難人員則是在現場滅火並搜尋生還者。

調查報告指出，飛機應該從05的左跑道起飛，但卻提早轉進了05的右跑道，但當時05的右跑道正處於施工的狀況，飛機直接撞上停在跑道上的怪手，當場爆炸起火，而大部分的死者都集中在飛機中段，因為油箱處於機翼及機身中間部，所以受到撞擊時粉碎性爆炸，乘客和機組人員當場被燒死，或是嗆死。

對此，當時新加坡航空認為，這起災難是因為桃園機場05右跑道在施工時，沒有恰當的標示或是對跑道進行封閉釀禍，而台灣方面卻認定，犯下走錯跑道這個致命錯誤的機師，才是造成空難的主因。