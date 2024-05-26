中市39歲賴男涉嫌吸食毒品、販售毒品，租住套房作據點，為防遭查獲定期換屋，台中市刑大長期監控，今年2月前往查緝破門，賴當時正在浴室洗澡，被逮時裸體一絲不掛、全身濕漉漉，員警怕他著涼還溫馨遞毛巾讓他擦身，現場查扣安非他命毒品12包及吸食器等贓證物，依毒品危害防治條例送辦，中檢上月偵結將他起訴。

台中市刑大偵三隊查緝第三層藥頭後，積極向上溯源，循線追查到39歲賴男涉嫌販毒，報請台中地檢署指揮偵辦，警方長期跟監發現，賴以電話聯絡藥腳交易，交貨地點常隨機選在路邊；賴雖長期租住公寓套房做據點，為防警查緝、定期換屋，流竄多處套房社區。

警方追查探查房東，有房東氣憤不已地抱怨，賴雖為欠租，但退租後，屋主進屋赫見房內凌亂、堆積垃圾，甚至傳出陣陣異味，大費周章清理才能再出租。

警方見時機成熟，掌握賴出入行蹤、生活作息，今年2月間某日下午5時許趁他在租住套房休憩時間前往查緝，警方以機具破門而入，發現套房內僅賴1人，正在浴室內洗澡。

賴得知員警就在門外，已無路可逃，走出浴室時全身一絲不掛、濕淋淋，員警見狀雖錯愕，但也擔心他著涼，請他先擦乾身體，還溫馨遞送毛巾。

警方調查，賴不但自己吸毒，1年多來販售毒品，不法獲利數十萬元。警方現場搜索到安非他命毒品及大量毒品殘渣袋，有安非他命毒品12包及吸食器等贓證物，賴坦承販賣毒品，依《毒品危害防治條例》移送台中地檢署偵辦。全案檢方上月偵結，將賴起訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！