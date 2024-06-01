電影《絕地戰警：生死與共》即將於6月5日（週三）搶先全美在台上映。索尼影業也在31日舉辦台灣《絕地戰警》日 BAD BOYS DAY，規劃一整天的精彩活動邀請民眾一起同歡享樂。《絕地戰警：生死與共》首映會於31日在美麗華大直影城隆重登場，現場更是陳列一台與片中相同車款的保時捷一同站台，下午警政署刑事局出動台灣最精銳的警察特種部隊「除暴特勤隊」，到場展示強大的火力和如鬼一般的實戰能力，並且邀請民眾一同體驗最扎實的魔鬼特訓。晚上首映演唱會則請到身材火辣的Dizzy Dizzo蔡詩芸，在美麗華戶外廣場飆唱電影主題曲，最炸的饒舌金曲直接嗨翻全場，老公王陽明也於演唱會後驚喜現身，讓擠爆廣場的觀眾們陷入瘋狂！

Dizzy Dizzo蔡詩芸出席《絕地戰警：生死與共》首映演唱會。（索尼影業提供）

寶刀未老的威爾史密斯和馬汀勞倫斯，在《絕地戰警：生死與共》中被迫走上逃亡之路，賣命在槍林彈雨中對抗最凶險的販毒集團，同樣默默在台灣打擊犯罪的「除暴特勤隊」，也趁這個機會向大眾展現其神秘的一面。身負重大刑事案件攻堅、人質營救、人犯逮捕，及強化反恐能量的除暴特勤隊，堪稱是台灣最強的一群男人，配備著MK-18突擊步槍及SIG SSG-2000型狙擊槍等最先進的槍械，豐富的實戰經驗讓毒販和詐欺犯聞風喪膽。平時鮮少露面的他們在現場展示各種頂尖裝備和武器，更讓民眾體驗全副武裝持破門錘攻堅的魔鬼訓練，難得的近距離接觸讓滿場的軍事迷們直呼太過癮了，扎實的體能考驗也讓大家對這支國內首屈一指的精銳部隊肅然起敬。

晚上美麗華戶外廣場轉身一變成為最嗨的派對現場，人氣饒舌歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸一身性感裝扮把全場的氣氛炒到最高潮，《絕地戰警》系列最經典的主題曲Bad Boys更成為當天最燃的神曲，當大家熟悉的旋律響起時，擠翻現場的觀眾瞬間跳起一同大聲合唱，在Dizzy Dizzo獨特的磁性嗓音爽炸耳膜之下，整個廣場宛如變成超大型露天夜店。很開心受到索尼影業邀請成為演唱會嘉賓的Dizzy Dizzo蔡詩芸，談到《絕地戰警》系列也是感到非常興奮，非常期待在《絕地戰警：生死與共》中能再度看到麥克與馬可斯無極限的幹話互嗆，就算大難臨頭還是要嘴對方兩句的荒謬行徑總是讓她笑到流淚，這次能夠以自己的風格詮釋電影主題曲，也算是彌補無法與老公去洛杉磯體驗電影特技飆車的缺憾了吧。

在演唱會結束後，剛從美國回來的Sunny王陽明忽然驚喜現身，興奮大聊與兩位電影主角在洛杉磯的難忘見面。從小就是《絕地戰警》系列忠實鐵粉的王陽明，對於電影中各個橋段和跑車都如數家珍，這次受到索尼影業邀請見到偶像讓他直呼太爽了，威爾史密斯充滿活力與熱情的工作態度，以及對於社群媒體的靈活運用，一直是他職涯的學習對象，能夠參與愛片的宣傳活動對王陽明來說簡直是美夢成真，希望在演員生涯也能達到像威爾史密斯的高度，成為屬於台灣的「BAD BOY」！在活動的最後，王陽明也向大家喊話一定要去看最新一集《絕地戰警：生死與共》，最刺激的飛車追逐和最爆笑的幹話連發絕對不會讓人失望，自己也準備要去二刷三刷了。