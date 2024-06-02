《絕地戰警》系列作續集暌違4年將在5日上映，原班人馬威爾史密斯、馬汀勞倫斯回歸上陣，而前一集的雙導演阿迪爾、畢拉爾也2度拾起執導筒。日前，2位導演接受本報專訪，直言對新作很有信心，更喊話：「大家多多支持，搞不好下一集就去台灣拍」。

《絕地戰警：生死與共》講述威爾史密斯與馬汀勞倫斯分別飾演的警察再度攜手合作，除了抓壞人還不忘鬥嘴爭輸贏。阿迪爾、畢拉爾笑道：「再與威爾合作就像跟大哥重逢」。更坦言現在更有默契、也更知道對方需要什麼。事實上，劇組成員感情之好，威爾還曾飛到摩洛哥，盛裝出席阿迪爾的婚禮。

馬汀勞倫斯（左）、威爾史密斯回歸合作《絕地戰警》。（索尼影業提供）

電影中，威爾史密斯與馬汀勞倫斯飾演的警探活寶，個性互相補足、人生互相扶持。雙導演透露，片中不只有精彩動作場面，2位陪伴觀眾30年的好搭檔，也會有意想不到的轉變，「大家都知道他們個性很不同，但隨著年紀漸長，他們看事情的角度也有了變化」。

導演阿迪爾、畢拉爾出身自比利時的電影學校，攜手合作將近15年，小時候都是《絕地戰警》的粉絲，在學時曾打趣：「希望可以到好萊塢幫他們拍續集」。夢想如願成真，前一集更在全球收穫超過 4 億 2 千萬美金的票房成績。問及會選哪3個詞形容本作？2人開心大喊：「精彩動作、捧腹大笑、絕佳拍檔。」

馬汀勞倫斯（左）、威爾史密斯重現經典鬥嘴場面。（索尼影業提供）

《絕地戰警》是好萊塢最膾炙人口的警探作品之一，觀眾對電影中這對幹話連篇的「壞男孩」總是念念不忘，甚至主題曲都能哼上2句。阿迪爾、畢拉爾不否認再推續集的可能性，但喊話粉絲們進戲院支持，倘若再推續集考慮來台灣取景，他們更用「愛台灣」、「謝謝（中文）」對台灣觀眾表達感激之情。