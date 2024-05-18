台灣最帥男神王陽明驚喜現身美國洛杉磯，17日參加由片商舉辦的《絕地戰警：生死與共》特技駕駛體驗，在保時捷中心開著與電影中同款的跑車，與來自世界各地的網紅和明星同場競爭，並且和自己的偶像威爾史密斯和馬汀勞倫斯相見歡，如此特殊又夢幻的體驗讓他直呼實在太過癮了！

從年輕時就是《絕地戰警》系列忠實粉絲的王陽明，談到這幾部爆笑又血脈賁張的動作片，就讓他想起他在美國生活的回憶，本身就擁有三台保時捷的他，更是對電影中出現的每一台跑車都印象深刻，這次睽違七年再度回到洛杉磯，居然就是參加自己期待已久的電影，《絕地戰警：生死與共》的保時捷駕駛體驗。

王陽明（左）與威爾史密斯於《絕地戰警：生死與共》活動合影。（圖／索尼影業提供）

談到前陣子收到片商驚喜的邀請時，王陽明仍舊難掩興奮的神情，表示非常開心終於有一天能完成自己的夢想，當天在賽道上的表現連保時捷教練也讚不絕口，讚嘆從來沒有人第一次就能甩尾成功，下車後王陽明更大喊太好玩了，很可惜不能再上場飆一次。

現場除了賽道的競速體驗外，現場更設置了《絕地戰警：生死與共》主題的極限體能障礙賽，參賽者必須攀上繩索，跑過滾動的獨木橋，甚至跳過充滿鱷魚的池塘，威爾史密斯和馬汀勞倫斯更在現場充當講評，就跟電影中嘴砲二人組麥克和馬可斯一樣，他們充滿幹話的實況解說讓所有人為之瘋狂。在比賽的尾聲，兩人更與來自世界各地的明星網紅們致意，王陽明也趁機跟兩位偶像擊拳合照，興奮的直喊「Bad Boys For Life!」

《絕地戰警：生死與共》終極預告於17日晚間曝光，寶刀未老的威爾史密斯和馬汀勞倫斯在片中大殺四方，被迫走上逃亡之路的兩人賣命為自己和隊長洗刷冤屈，但是不管是身處槍林彈雨還是與鱷魚的搏鬥，麥克與馬可斯仍然有空檔用他們的三寸不爛之舌嗆爆對方，今年夏天最爽最爆笑的動作鉅片，即將再創系列最強巔峰！《絕地戰警：生死與共》將於2024年6月5日（週三）正式上映。