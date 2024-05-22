泰雅文物館透過「泰雅傳統製線工序體驗」活動，保存並傳承泰雅族傳統製線工藝。（謝明俊攝）

苗栗縣泰雅文物館為保存、傳承泰雅族傳統製線工藝與傳統美食製作技藝，培養手作文創能力，與雪管處聯手合辦，從6月8日起至7月21日止的每週六、日，於泰雅文物館舉辦泰雅族傳統「美食製作體驗」及「泰雅傳統製線工序體驗」活動，歡迎大家同來感受原鄉文化與工藝的魅力。

縣府原民處表示，透過「泰雅傳統製線工序體驗」活動及泰雅族傳統「美食製作體驗」活動，可保存並傳承泰雅族傳統製線工藝與傳統美食製作技藝，培養手作文創能力，期能永續傳承泰雅族傳統文化，進而保護傳承泰雅族製線工藝，並促進泰雅族傳統美食產業的發展。

本次課程以網路報名為主，如當日名額未額滿將開放現場報名，泰雅族傳統美食製作體驗活動，僅限12歲以上報名（小米露試飲需年滿18歲），泰雅「傳統製線工序體驗」活動每場次名額10位，泰雅族「傳統美食製作體驗」活動每場次名額25位，活動期間週六日上午及下午各一場次。歡迎週末假日至苗栗縣泰雅文物館遊玩的親子遊客、學生及各界人士踴躍報名參加，一同體驗泰雅傳統製線工藝及傳統美食，傳承泰雅族傳統美食及製線工藝的文化記憶。

這次泰雅傳統製線工序體驗活動，以及泰雅族傳統美食製作體驗活動，是與雪管處合辦，提供免費體驗與學習泰雅族傳統製線工序及泰雅族傳統美食的機會，以傳習泰雅獨特的製線工藝與美食文化，誠摯邀請大家到苗栗縣泰雅文物館參觀體驗，一同感受原鄉文化與工藝的魅力。