晚會相當熱鬧。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

副縣長鄧桂菊等人到場共襄盛舉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2024三義雲火龍節系列活動從5月18日到6月3日在三義各地熱鬧展開，25日在三義河川加蓋廣場盛大舉辦晚會，活動內容包括音樂、舞蹈、歌唱、樂團演出、摸彩等，豐富多元，吸引許多民眾參加。苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，三義為苗栗雙慢城之一、木雕重鎮，雲火龍是充滿地方文化特色的客庄節慶，歡迎全國遊客踴躍參與，體驗三義客庄民俗活動的魅力。

三義雲火龍節自2007年迄今已邁入第18年，且從2008年至2016年被客委會遴選為客庄12大節慶之1，2021至2022年因受疫情影響停辦2年，去年恢復舉辦，是客家庄重要的節慶活動之一。

其起源相傳是在古早農閒時節，民眾用稻草、稻稈、稻草繩、竹片編製成草龍，因龍身插滿祈福香火，所以稱為「雲火龍」，並發展成「遶境平安，祈福避邪」的民俗活動。

主場活動5月25日在三義河川加蓋廣場隆重登場，上午展開醉龍體驗活動、跌聖筊比賽、社團表演，下午5點由雙潭社區及相關團體組成陣容龐大的跈龍遊庄頭，晚間6點30分起壓軸晚會，由客演舞集以融合三義雲火龍與客家創新律動元素的「話說雲火龍」精彩開場，並邀請閩南語金嗓歌王蔡佳麟、客家創作才子陳瑋儒、國際絲竹饗宴-紅如樂團演出，同時安排摸彩助興。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、三義鄉長呂明忠、代表會主席林盈富、五穀宮主任委員韓茂賢等都到場和現場民眾同歡。鄧桂菊表示，希望透過這個活動，讓民眾深入認識三義在地文化，感受其中的文化蘊涵，也稱讚三義鄉公所在客委會舉辦的去年度推動客語為通行語成效評核獲特優，並呼籲在場客家子弟不忘本，傳承客家語言、傳統。