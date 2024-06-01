新北市魏氏家族22人，齊聚苗栗縣政府以父母親名義捐贈1部復康巴士給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

苗栗縣有3萬多個身障朋友，需要縣府復康巴士協助載送就醫等服務，目前縣府共有40部小型復康巴士，仍遠不敷實際所需，出身新北市魏翁碧娥與苗栗縣後龍鎮結緣，生前曾捐贈一部救護車給後苗栗縣政府消防局後龍分隊，2021年去世前特別留下遺願要捐車協助苗栗縣政府，1日，魏家6名子女帶著第3代子孫共22人，齊聚苗栗縣政府以父母親名義捐贈1部復康巴士，由苗栗縣長鍾東錦代表受贈，感謝魏家對苗栗的厚愛。

新北市民魏松英、魏翁碧娥伉儷，育有2男4女，原與苗栗縣並無淵源，因么女魏淑華在新竹地區擔任律師多年，因委任客戶關係與苗栗縣後龍鎮結緣，並在後龍鎮購地建屋，魏淑華等子女經常接老母親到後龍鎮度假舉辦家族大聚會，魏翁碧娥非常喜歡後龍鎮的風土民情，4年多前，以自己的積蓄購置捐贈1部救護車給苗栗縣政府消防局後龍分隊。

新北市魏氏家族22人，齊聚苗栗縣政府以父母親名義捐贈1部復康巴士給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

新北市魏氏家族22人，齊聚苗栗縣政府以父母親名義捐贈1部復康巴士給苗栗縣政府，苗栗縣長鍾東錦陪同家屬查看巴士起降設備操作。（謝明俊攝）

2021年魏翁碧娥以92歲嵩壽辭世，生前遺願希望再捐助苗栗縣，經由6個子女共同商議後，由女兒魏順華及魏淑華出面，以父母名義捐贈高頂復康巴士給苗栗縣政府，苗栗縣長鍾東錦為表對魏家善心義舉感激崇敬，1日在縣政府舉辦捐贈感恩儀式，魏家6名子女帶著第3代子孫共22人齊聚苗栗觀禮，讓子孫親眼見證祖父母助人為善的義行表現。

鍾東錦表示，目前全縣有小型復康巴士40部和一部大型復康巴士，但全縣目前約有3萬3,648名身障朋友，對復康巴士的需求非常殷切，去年一年中，就服務超過1萬5千人次，但仍還有許多身障朋友向隅，魏家義捐復康巴士更能提供身障朋友服務，他因此要特別感謝魏家的善行義舉。