縣議員張佳玲用台語質詢。（摘自議會直播／李京昇苗栗傳真）

縣議員許櫻萍則用國語質詢。（摘自議會直播／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議會28日舉行定期會，縣議員黃芳椿、許櫻萍、張佳玲依序縣政總質詢，並分別以客語、國語和台語針對縣內各項縣政質詢，讓議事殿堂有「三聲道」，而縣長鍾東錦在答詢時，也是3種語言轉換自如，讓議員們讚許其展現出苗栗的多元文化。

黃芳椿最先開始質詢，並以客語質詢，他關心琉璃蟻騷擾農作物、鄉鎮交通、中平大橋結構安全、竹科管理局針對銅鑼科專管專排等議題。

接著，許櫻萍質詢則以國語，她關切民眾法律扶助、新冠肺炎、腸病毒與登革熱防疫、台72線與高速公路串連、YouBike站點設置與活絡南苗商圈等政策。

最後張佳玲質詢時，她指黃芳椿用客語質詢、許櫻萍用國語，縣長鍾東錦都對答如流值得讚許，因此輪到她的時候，也要用她的母語「河洛話」質詢。

她則關心員警編制，盼提供警察更好值勤環境；同時，她也關心長輩三節禮金發放，希望可讓年齡屆滿65歲長輩即列入申請行列；最後則詢問桃竹苗大矽谷計劃，縣府因應作為。

鍾東錦也展現出對台語的溝通無礙，針對張佳玲質詢一一回答，而鍾東錦國、台、客語3種語言轉換自如，也讓在場所有人大為讚賞。