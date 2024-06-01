端午正值盛夏，高溫炎熱，台東縣議會去年首辦戲水主題慶祝活動，廣受親子家庭喜愛，今年延續並擴大舉辦，規畫大型氣墊水樂園、氣球表演秀、包粽體驗等，大小朋友們玩得不亦樂乎，清涼又消暑。

「2024台東縣議會慶端午活動－Fun粽水樂園」今（1）日上午登場，小朋友樂玩氣墊滑水道。（蕭嘉蕙攝）

「2024台東縣議會慶端午活動－Fun粽水樂園」今（1）日上午登場，邀請「何爺爺跳跳屋」進駐，設置3座氣墊滑水道及1座跳跳床水池，小朋友們迫不及待下水暢玩。

台東縣議長吳秀華表示，玩水是小朋友最喜歡的夏日活動，去年舉辦「親子粽動員 清涼玩水慶端午」活動，回響熱烈，今年升級為「Fun粽水樂園」，設施更豐富多元，未來將持續辦理。

為推廣端午節傳統文化習俗，現場也規畫「繽紛水果粽」、「粽飾保平安」及「驅邪五毒扇」DIY體驗，讓親子動手包粽、製作香包和五毒扇，有吃又有玩；另外舞台區則有「魔幻舞台秀」，邀請MOMO家族唱跳、多多老師的故事屋以及充滿驚奇的小丑氣球人、魔幻泡泡秀和魔術表演。

吳秀華也提到，透過活動不僅能讓民眾認識端午節文化習俗，更讓小朋友們可以開心玩水，也希望民眾能走進台東縣議會，了解議會議事環境及運作，增加親民互動，使議會更能為民服務。