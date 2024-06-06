根據最新派彩結果，本期（6／6）威力彩頭獎、貳獎都槓龜，但參獎10注中獎，每注可得15萬元。台彩表示，威力彩下期（6／10）預估銷售0.7～0.8億元，頭獎累積金額預估上看3.2億元。下期開獎適逢端午節，而去年端午節開出「1注獨得」的6.8億頭獎，想要好事重演，一圓發財夢，別忘了在端午連假期間到彩券行下注。

威力彩今（6日）晚開出第113000046期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為05、13、17、25、33、38，第二區中獎號碼為01。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。