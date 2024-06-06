端午節將至，各方善心活動也陸續舉辦，在今年端午連假前夕，華山基金會攜手宜果國際旗下的維維樂品牌，舉辦獨居長輩送禮活動，準備肉粽、營養品、麥片、喉糖等物資，為獨居長輩送上節日的溫暖與祝福。

華山基金會精心準備了肉粽、雞湯等豐富物資，而宜果國際旗下的維維樂品牌則提供了營養品等愛心物資。親自將這些物資送到需要幫助的長者手中，並在訪視期間與長者進行簡易的居家運動，關懷長輩的生活狀況。這些互動不僅有助於長者保持身體健康，還增進了他們的心理健康，讓他們深深感受到社會的關愛與支持。

華山基金會北投愛心天使站長張婉婷表示，這些愛心物資不僅是物質上的幫助，透過實際走訪與長者互動，更是一種精神上的鼓勵，讓獨居長者知道他們並不孤單．感受到滿滿的溫暖。

宜果國際品牌處處長郭晏豪表示，「我們結合專業優勢背景，推動對弱勢群體的關懷，並致力於營養與健康的傳遞。將愛與關懷送到社會資源稀少的角落，一直是宜果國際履行社會責任的核心宗旨。」他還強調，宜果國際每年都會舉辦各種公益活動，關懷偏鄉兒童、醫院病童及獨居長輩，將愛傳播得更多更遠。

這次端午節的溫情送禮活動，不僅是一場物資的捐贈，更是宜果國際和華山基金會對社會弱勢群體的一份深情關懷和支持。通過這樣的公益活動，希望能夠帶動更多的企業和個人關注社會責任，共同為社會的和諧發展貢獻力量。