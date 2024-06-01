縣府1日在中正堂舉辦「爺奶熱歌勁舞競賽」近4百名銀髮長輩到場競技。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為服務銀髮長輩，除了在全縣設置200多個關懷據點，帶領長輩跳舞做操，延遲老化，並在18鄉鎮市設置樂齡學習中心，帶著長輩舞動健康，為了展現這些爺爺奶奶舞動熱情，縣府1日在中正堂舉辦「爺奶熱歌勁舞競賽」近4百名銀髮長輩到場競技，苗栗縣長鍾東錦到場為長輩們加油，並應允明年要繼續舉辦，並增加獎金來鼓勵長輩們持續舞動健康。

苗栗縣政府全力推動銀髮長輩生活照護，在多數關懷據點都有安排帶動唱等動感活動，讓長輩藉由活動筋骨，保持健康、延遲老化，縣府更在18的鄉鎮市設置樂齡學習中心，安排專人帶領長輩從事律動活動，甚至是廣場舞等，縣府為了讓長輩們有機會交流、比評舞技，舉辦樂齡爺奶熱歌勁舞競賽，邀請18所樂齡中心學員們近4百人，齊聚文觀局中正堂以舞會友。

這次參賽隊伍選擇的曲目舞風各有不同，項目琳瑯滿目，包括了有氧舞、社交舞、廣場舞、啦啦隊舞、客家舞蹈等，當然目前最夯的「科目三」也是不可少的。競賽將評選出3組特優、6組優等及9組佳作，分別頒發6千、3千及2千不等獎金。

縣府1日在中正堂舉辦「爺奶熱歌勁舞競賽」近4百名銀髮長輩到場競技，苗栗縣長鍾東錦（左三）到場為長輩們加油。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦表示，這項比賽是為長者打造一個專屬的舞台，充分展現長者健康活力與生命價值，並提供長者圓夢機會，未來鼓勵各鄉鎮市樂齡中心持續舉辦類似活動，讓長輩維持活動和風采，縣府明天也會繼續舉辦這項比賽，還會增加獎金，讓長輩多一些競爭快感。