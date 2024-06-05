苗栗縣政府積極推動「1鄉鎮1特色公園」，目前全縣18鄉鎮市都有陸續打造至少1座親子特色公園，唯獨卓蘭鎮仍未有下落。縣議員陳春暖今天縣政總質詢時，希望縣府在卓蘭鎮內設立特色公園，縣府水利處則允諾將再協助勘查適當用地。

陳春暖說，前縣長徐耀昌任內起，大力推動1鄉鎮1特色公園，讓許多縣內父母都很開心，也讓許多外縣市的父母帶孩子來苗栗玩公園，但全縣唯獨卓蘭沒有1座親子特色公園。

她表示，她幾乎每個會期，都會建議縣府在卓蘭建置親子特色公園，但每次都沒有任何下文，卓蘭鎮新厝運動公園嗎，腹地廣闊，而且目前是屬於半荒廢的狀態，若能從這邊來規畫活化，也能帶動地方的觀光，更重要的是能讓小朋友有地方可以玩，盼縣府來評估研議蓋公園。

縣府水利處長楊明鐃說，縣府也想完成「最後一哩路」，卓蘭鎮公所先前提案在新厝運動公園建置親子公園，其地處偏遠，未來使用效率可能不大，近期也有請地政處協助尋覓適合場域，但不是出入口過小，就是不符合公園用地。

他表示，針對新厝運動公園部分，水利處將邀公所、地方民代前往會勘，評估是否適合建置公園，以免到時候建置完成，反而造成地方困擾，相關建置計畫還是得由公所先提案，縣府才有辦法協助建置。