屏東縣長周春米（中）也一起包粽子。（羅琦文攝）

端午節將至，屏東縣政府1日、2日在佳冬老街舉辦「2024屏東好客米食節」，除了在地客家米食，還有原住民、印尼、越南、泰國等各國風味的粽子，百人包粽，屏東縣長周春米也一起上場包粽子，熱鬧滾滾。

屏東好客米食節還有50攤的夥房市集。（羅琦文攝）

屏東縣政府客家事務處表示，米食是客家美食最具文化代表性的產業之一，屏東還有客家、閩南、原住民以及新住民等不同族群，也互相交織出多元的飲食文化；本次活動廣邀來自不同族群呈現各自的特色好粽，以節慶美食傳遞不同的米食文化，另外還有50多攤的夥房市集、米食小旅行、派對親子音樂會等。

屏科大來自印尼的學生也前來體驗包粽子文化。（羅琦文攝）

百人包粽現場還有32位來自印尼的屏東科技大學留學生，研究生伊南格說，台灣粽和印尼粽最大的不同，在於台灣粽喜愛用豬肉，但是印尼因為宗教的關係，不吃豬肉，所以他們在台灣多半都吃花生粽，兩邊的粽子他都很喜歡。

客家事務處表示，今年活動徵集了傳統客家月桃葉粽、佳冬海味好粽、六堆黑豬肉粽、原民吉拿富、來自越南、印尼及泰國等異國粽，10種不同風味粽子組合為「粽粽大集合」，限量嚴選套餐在現場販售，連續兩天還有每日限量1000份的免費試吃活動，並邀請民眾參與人氣投票，選出本屆米食節人氣好粽。

首日現場也進行「百人包粽」趣味體驗活動，邀請民眾親手包粽子。同時串聯屏東客庄聚落、文史景點，推出3條「米食小旅行」遊程，由縣政府認證的客庄文化觀光導覽解說員帶領體驗屏東在地產業及客家文化特色。現場更有在地小農、文創商品、特色米食等多達50餘家攤商集結成夥房市集以及派對親子音樂會、消費滿額禮、免費黑豬肉燥飯體驗等好康優惠活動。