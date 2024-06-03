端午節將至，屏東縣政府衛生局自4月上旬起即至傳統市場、各超市賣場、食品材料行、粽子專賣店等場所，進行抽樣市售端午節應景產品，除檢驗52件產品外，亦抽查60件食品標示，結果均符合規定。

衛生局表示，吃粽子是民眾過端午節的重要習俗之一，本次主要抽驗市售各種口味粽子、吉那富、內餡配料、沾醬等應景食品，檢驗項目包括沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌、硼酸及其鹽類、二氧化硫、防腐劑、食品中甜味劑、食品中動物用藥殘留、動物用藥多重殘留等。

衛生局長張秀君呼籲，端午節氣候炎熱，民眾若有粽子或食物未能立即食用完畢，也必須妥善保存，冷藏7℃以下或冷凍-18℃以下，避免細菌滋生，以維持食材新鮮度。

張秀君說，粽子多以糯米製成，胃腸道功能不佳者應適量並搭配蔬果食用，維持飲食均衡，購買應景食材、粽子，儘量選擇當日製造或信譽佳的商店，方能吃得安心又健康。

衛生局表示，本次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站（https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx）參閱。