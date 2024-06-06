本週迎來端午連假，也是今年最後一個連續假期，餐飲集團加碼祭多樣好康吸引消費者上門，包括三商鮮五丼「招牌牛丼」原價119元，現在特價只要89元，身分證含2個5再送茶碗蒸；吉豚屋則以諧音方式端出「肉綜拼盤」，綜合3種肉品以親民價格讓會員享好康。

三商鮮五丼年中慶活動即起至6月14日開跑，除了「招牌牛丼」特價只需89元，內用顧客還享白飯、味噌湯免費續加；此外，6月6日至6月7日也有加碼活動，凡身分證字號含有2個5，萊店消費任一主餐，即可免費獲得一份「茶碗蒸」。同時，三商i美食卡會員在活動期間來店消費，除了可累積點數外，單筆消費滿150元還可獲得專屬優惠券。

吉豚屋「肉綜拼盤」會員獨享價155元。（吉豚屋提供／朱世凱台北傳真）

吉豚屋今年首推高CP值的「肉綜拼盤」，包含招牌卡滋邀內豬排、酥脆海老及日式唐揚雞，除了含有鮮脆的高麗菜絲作為解膩搭配，更附贈特調飲品3選1，會員獨享價155元，相當於下殺64折；18日前在Uber Eats外送平台點選吉豚屋門市，購買「吉豚雞排丼」、「酥脆海老＋高麗菜絲組合」皆享買一送一優惠。

爭鮮推3款「藏心甜冰粽」限時販售，每顆售價40元。（爭鮮餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

爭鮮餐飲集團應景推3款「藏心甜冰粽」，訴求外型小巧可愛，晶瑩透亮的外皮、入口冰涼Ｑ彈，口味包括「相思紅豆」、「好事花生」、「初戀芒果青」，每顆只要40元。