埔心社區舉辦親子包肉粽活動，吸引超過百位民眾齊聚社區活動中心前，一起包肉粽；埔心村長邱芳春（左）、社區發展協會理事長許增鏞（右）也一起體驗包肉粽的樂趣。（葉靜美攝）

包粽子很有趣！彰化縣埔心鄉埔心社區為迎接即將來臨的端午節，舉辦親子包粽子活動，一組包一串肉粽20顆，報名費只要200元，等同自己動手包粽子，1顆只要10元，有阿嬤領軍，一口氣為兒子、女兒報名4組，還帶著孫子一起到社區活動中心包粽子，阿嬤說要把包粽子的傳統沿續下去，一大家子也享受難得的親子歡聚時光。

埔心社區今天舉辦親子包粽子活動，吸引超過百位民眾齊聚社區活動中心前，一起包肉粽；活動開放50組報名，由社區統一提供包肉粽所需的粽葉、糯米等材料，現場還準備了煮肉粽的大鍋，民眾自己動手包，就能把1串20顆香噴噴、煮好的肉粽帶回家。

埔心社區親子包肉粽活動，原本埔心村民報名費400元，社區發展協會理事長許增鏞贊助每組200元，村民只要付200元報名費，許增墉說，每顆肉粽成本約30多元，不足部分由社區基金支付。等同社區民眾參與活動，每顆肉粽只要花1個10元銅板，就能把有肉、香菇、花生等豐富內餡的肉粽帶回家享用。

許增鏞表示，考慮到現代很多家庭因上班沒時間備料，因此由社區提供清洗乾淨的粽葉、炒香的糯米等包粽子所需食材，方便社區民眾一起來包肉粽，體會端午節的節慶氣氛。

就讀小五的薛小弟一家，由阿嬤領軍，報名了4組，帶著媳婦及2位女兒，還有4位孫子一起來包肉粽，二女兒還特地從台北回來參與，阿嬤說，孩子們有興趣想學包肉粽，也希望將端午節包肉粽的傳統能傳承下去；薛小弟也說，早上8點就過來，他有幫忙遞粽葉，覺得包粽子好好玩。

埔心社區活動中心連2天飄粽香，昨天有近30位社區志工，準備了糯米等食材，包了20多串肉粽，分送給埔心村內獨居長者或經濟弱勢民眾，村長邱芳春表示，大家一聽到消息，都非常熱心，有錢出錢、有力出力，共襄盛舉。埔心社區迎端午，不僅飄粽香，還有親子的歡聲笑話及滿滿愛心。