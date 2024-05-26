2019年起營運的苗栗縣竹南鎮藝文空間「中山168」，近期接到「房東」台灣鐵路管理局來函告知合約將到期，並指將不續租，為此，業者提出申請歷史建築文資審查力爭續租。苗栗縣府26日指出，文資委員已到場現勘，預計7月舉辦文資審議會，後續將依程序，評估是否列冊追蹤，再決定進入指定或登錄審查程序。

苗栗返鄉青年徐嘉明、莊雅婷夫妻2019年7月向台鐵簽約，以租期5年、續租3年，租下竹南2號倉庫，並投資2、300萬元整修老舊倉庫，推廣在地工藝，並提供在地文創工作者1個舞台，盼能打造成為「苗栗小松菸」。

「中山168」於2020年1月初開幕後不到1個月，台鐵卻在2、3月以倉庫有耐震不足等因素為由，指建物有安全疑慮，將終止契約收回倉庫，讓地方大感錯愕，經積極協調，由台鐵方補強結構，才得以守住中山168。

未料，今年2月台鐵方再次發文告知，指竹南2號倉庫租約今年7月16日將至，且表明不再續約，其理由仍以有建築安全疑慮，沒有建築使照，屬於危險建築，也讓莊雅婷等地方文創業者大受打擊。

莊雅婷也透過臉書發表感想，中山168聚集了許多年輕朋友，給大家有發揮的舞台，至今也打造出品牌，但台鐵方來文告知期滿後收回標的，並不再出租，而竹南就剩這麼1棟保存完整的倉庫，他們能做的就是為地方留下難能可貴的空間。

中山168則在本月15日，向苗栗縣政府申請建築文資審查，除希望留下珍貴倉庫空間，也盼透過鑑定建築價值，同時爭取續租機會。台鐵則回應，配合提報審查，並指契約已展延至11月28日。

苗栗縣政府文觀局文化資產科長巫宇軒說，目前依程序已邀3位文資委員現勘，預計7月舉辦文資審議會，因為中山168非竹南2號倉庫地主，沒辦法直接進入指定或登錄程序，只能透過審議會決定是否列冊追蹤，再依結果進入後續程序。