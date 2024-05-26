苗栗縣長鍾東錦等人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為迎接端午節，苗栗縣南庄鄉南富社區發展協會，26日在南庄大南埔文武宮辦理粽飄香慶端陽環保節能減碳暨宣導水保護家園活動，參加民眾約450人，區分6梯次，每梯次約80人一起包粽子，小小空間、滿滿人潮，在大家的合力下，完成約千餘個粽子，粽香味也飄溢文武宮裡裡外外。縣長鍾東錦受邀到場嚐香粽賀佳節，讓南富社區居民能感受節慶氣氛，過一個香噴噴的粽子節。

南富社區提前準備糯米、粽料，讓大家能包出料多味美的飽滿香粽，許多婆婆媽媽都前來參與社區包粽活動，社區理事長、總幹事及志工們也忙進忙出的打點活動情形，並在今日活動前1天，即安排志工洗米、洗粽葉、用竹筒蒸糯米、炒餡料，活動當天糯米粽料皆備妥，社區民眾當天即可將糯米粽料包進粽葉內，讓大家親手體驗包粽子。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、議員陳永賢、徐功凡、蕭詠萱、副議長張淑芬秘書曾瑞求、南庄鄉長羅春蓮、南庄鄉民代表會主席黃順源、副主席莊新妹及代表們皆到場體驗包傳統肉粽，在南富社區理事長徐寶貞、總幹事邱市生及社區志工的帶領下與社區居民一起包粽子。

鍾東錦表示，農曆5月節即將到來，通常都要包粽子，幾乎每個社區都會辦理端午節活動，感謝南富社區理事長、常務監事、總幹事的帶領下，將社區發展會務、關懷據點等相關活動皆辦理的很好、很細心。

鍾東錦也提到，南庄鄉南富農村社區土地重畫，是縣府地政處向中央申請，加上立法委員邱鎮軍的幫忙，希望土地重畫好，讓文武宮廟前有一個公園，附近如有田地的居民願意參加的盡量向縣府、鄉公所反映，縣府將會依照居民意思重劃改善社區環境。參加的居民不動產一定會增加，將會再開兩條路通行，未來道路通行會更方便，社區必定能脫胎換骨，具有嶄新的風貌。

今日活動除體驗包粽子之外，社區並安排相關政令宣導，包括衛生所衛教宣導、環保節能減碳及節約用水等相關宣導。鍾東錦也到衛生所衛教宣導攤位了解相關衛教知識。隨後與社區民眾寒暄問暖，社區居民也將鍾縣長當偶像搶著拍照，足見他在南富社區有眾多粉絲。