TTE台北國際觀光博覽會今起登場，因應暑假旺季旅遊潮來臨，由交通部觀光署主辦，中華民國旅行業品質保障協會承辦的「旅遊安全暨選擇合法優質行程推廣記者會」下午舉行，以口號提醒民眾「旅遊三高要注意，四大原則守安全」。

交通部觀光署旅行業組長湯文琦指出，旅遊安全及旅遊行程購買是旅遊品質的基礎，考量到一般民眾對於旅遊交易欠缺風險意識，較注重行程價格、易衝動購買、經常呼朋引伴購買等特性，特請品保協會蒐集近1年因旅遊安全或糾紛導致危害旅客本身權益之相關新聞進行歸納 ，此次以「旅遊三高要注意，四大原則守安全」為活動主題，帶入民眾在日常生活中參與旅遊時會遇到的突發狀況。

品保協會理事長張永成指出，為了加深民眾對旅遊安全的印象 ，以及有效進行宣導，本會歸整消費者「出發前」購買旅遊產品及參團品質的應注意事項，在「行程中」常容易遇上的「偷扒搶騙」風險，提出了「旅遊三高要注意，四大原則守安全」來進行宣導。

張永成提醒，旅遊三高要注意，跨境交易風險高，條款條件要詳閱、旅遊詐騙陷阱多，提高警覺盡興遊、網路攬客問題多，糾紛增高無處償；四大原則守安全，聰明旅遊簽契約，購買保險有保障、旅行出發有目地，日期未定不下訂、金質遊程有把關，安心選擇沒煩惱、戶外遊憩守規則，快樂出遊平安歸。