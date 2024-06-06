端午節連假路況預測。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

根據中央氣象署天氣預報，今年端午連假期間，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。交通部高速公路局提醒用路人，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離並小心駕駛，以因應突發狀況。觀光署目前統計，連假訂房率超過5成的縣市僅有基隆、台北、苗栗及屏東，研判假期各日尖峰仍有大量旅遊車潮且單日往返的中短程旅次將占多數，建議民眾多搭乘公共運輸。

高公局表示，依觀光署公布訂房率資料，這次連假平均訂房率較112年端午節連假低，減少較多區域為受0403地震影響之宜花東地區。訂房率超過5成之縣市僅有基隆、台北、苗栗及屏東，高公局研判假期各日尖峰時段仍有大量旅遊車潮且單日往返之中短程旅次將占多數，建議民眾多搭乘公共運輸。如欲自行開車，中短程請多利用省道等地方道路，長程若行駛國道則可多加利用高公局每日路況預報資訊，以避開國道壅塞路段及時段。

端午節連假匝道封閉管制措施懶人包。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

為提供更多國道路況預測資訊，高公局依歷年端午節連假交通特性及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。

高公局也規畫實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，包括6月8日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；6月9日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；6月9日及10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

高公局提醒，用路人行車前務必妥為檢查車況，且行車時切勿疲勞及分心駕駛，以維自身行車安全；另可多利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行程。