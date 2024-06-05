受0403地震衝擊，觀光署推振興住房補助，但端午節連假花蓮訂房率仍未見色，各家飯店紛紛加碼推出優惠，希望刺激遊客入住；縣府今天也公布「花蓮夏戀嘉年華」演唱會，7月3日起一連5天在花蓮市東大門廣場開唱！觀光處長張志翔說，縣府7月推出一連串活動，有紅面鴨、煙火秀等，希望讓暑假觀光回溫。

振興方案上路5天，交通部觀光署最新統計，週六（8日）起的端午3天連假，前兩日平均訂房率，全台約4成5，花蓮僅1成2，觀光署表示，振興住宿優惠剛上路，預計會逐漸提升。

由於補助措施仍未見遊客回流，花蓮多家飯店業者紛紛加碼推出優惠方案，福容花蓮店「好想洄家、花蓮加油」第二波好康，加入享福卡會員，兩人成行入住市景客房，原價4500元（不含早餐），買一晚再送一晚還可抽獎等。

福容飯店花蓮店表示，中央從6月起補助住宿最高1000元，雖有詢問電話，多半是7月甚至延到8月入住，6月仍舊低迷，即使端午節有3天連假，住宿率約2成，因此推出活動盼刺激消費。

瑞穗天合推出「快樂加倍」方案，住房再享折扣以及周邊SPA消費再享折扣優惠等。（瑞穗天合酒店提供）

位於中南區的瑞穗天合國際觀光酒店表示，觀光署6月推出振興花蓮獎勵旅遊後，已有上百筆散客使用獎勵優惠；此外，震後努力拓展南部客群，端午連假住房率達6成，雖有起色，但與以往同期有一段差距。

瑞穗天合推出「快樂加倍」方案，城堡精緻客房原價一泊二食1萬元加1成，加碼折扣1000元，並同步適用觀光署住宿優惠，還有升等、加贈輕食券等優惠。

花蓮縣政府今天也公布7月3日至7日的夏戀嘉年華卡斯，前兩天由獨立樂團打頭陣，邀請宇宙人、理想混蛋、麋先生、康士坦的變化球等深受年輕人歡迎的10組樂團，要讓樂迷一次聽過癮；下一波會公布更多天王天后天團，請大家快預訂好到花蓮的車票、住宿及行程來到花蓮。

因住宿率仍未提升，縣府觀光處長張志翔說，這次地震重創觀光，衝擊遠超過6年前的0206，0206時，當年蘇花公路沒中斷，觀光仍受影響，一直到該年7月才恢復正常。依照上次經驗，這次至少要4到6個月，更何況目前交通都還是很大的問題。

張志翔表示，訂房率尚難回溫，主要還是因為近日餘震，除觀光署推出住房補助，也向台鐵爭取增開觀光專列，或者加開班機，並規畫18條安心旅遊路線，努力宣傳依然美好。

他也預告，暑假期間在壽豐鯉魚潭紅面鴨、部落守護貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝在鯉魚潭面上展出，以及星空煙火秀等，一連串精彩活動，帶動國人花蓮觀光旅遊熱潮。