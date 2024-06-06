世界衛生組織（WHO）5日表示，墨西哥出現全球首例人類感染H5N2病例，一名59歲男性沒有禽鳥接觸史，4月17日發病、25日死亡，死後複驗確診。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，我國已於6月3日將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級「注意」，但WHO依現有資訊評估，一般人風險仍低。

WHO證實墨西哥發現全球首宗人類感染H5N2禽流感病毒個案，該名59歲患者今年4月中出現發燒、呼吸急促、腹瀉、噁心及全身不適等症狀，於4月24日死亡，生前沒有接觸家禽紀錄，WHO正在釐清患者的感染途徑。

曾淑慧表示，WHO公布墨西哥5月23日新增通報1例人類感染H5N2病例，為59歲男性攤販，具慢性病史，4月17日發病，4月24日住院採檢，4月25日死亡，5月8日及5月20日複驗確診為H5N2，病患無禽鳥接觸史，接觸者均未發病或採檢為陰性，本案為全球首例H5N2人類感染病例。

曾淑慧指出，WHO評估，H5系列病毒尚未具人際傳播能力，依現有資訊，一般人風險仍低，惟須密切監測。疾管署已於6月3日將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級：注意（Watch），提醒遵守當地的一般預防措施包括手部衛生和呼吸道禮節等，民眾返國後如有不適或相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史。