ChatGPT被稱為最強聊天機器人，百萬網紅Cheap表示，很好奇ChatGPT有辦法考上台大嗎？讓ChatGPT4o挑戰2021年末代指考的考題，發現其在文組科目表現優異，但數學方面慘不忍睹，最後的成績只能考上台大的人類學系和園藝暨景觀學系，引起網友熱烈討論。

百萬網紅Cheap拍YouTube影片分享， OpenAI創造的ChatGPT是目前最強的聊天機器人，前陣子參加美國的律師考試，贏過90％的考生，考取到律師證照，讓他很好奇ChatGPT有辦法考上台大嗎？

Cheap表示，他讓ChatGPT4o挑戰2021年末代指考的考題，並列出10個科目的考試成績，分別是國文科71.8分前標；英文100分，比當年頂標84分還高；數甲38分，為均標；數乙45.2分是後標；歷史94分，比當年頂標高很多；地理70分，高於頂標；公民74分頂標；物理54分、化學67分和生物74.4分都略低於前標。

從結果上來看，ChatGPT在文組方面的考試成績大多很優異，但在數理方面稍微弱一點，尤其是數學幾乎是慘不忍睹。而他參考2021年台大指考的分數比對，ChatGPT最終只能考上台大的人類學系和園藝暨景觀學系，不過像是政大或清大等，ChatGPT的分數則可成功錄不少文組相關的系所。

影片吸引大批網友討論，甚至有人將結果PO到PTT上討論，「標準答案都在網路上了，哪裡考不上」、「把考題都翻成英文，應該可以全部滿分」；但也有網友表示，「如果連ChatGPT都考不上，好像自己沒考上也覺得合理」。