世界衛生大會(WHA)落幕,行動團今召開返國記者會。衛福部長邱泰源透露,今年國際挺台聲量提高,除了美國、日本、加拿大等,紐西蘭也首度聲援台灣。次長周志浩表示,台灣在疫情期間的表現,提高了國際能見度,而健保也是全世界獨一無二的制度,許多國家都認為,台灣被排除在外,說不過去,這是台灣努力種下的結果。

衛生福利部長邱泰源(見圖)5月24日率團赴日內瓦,並於5月27日召開國際記者會及遞交抗議函。返國後,1日召開世衛行動團返國記者會,向媒體說明相關事宜。(羅永銘攝)

邱泰源今率領衛福部官員召開世衛行動團返台記者會,透露今年WHA大會中,有許多國家以直接、間接的方式為台灣發聲,比過去還要多,除了美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、愛沙尼亞、盧森堡、以色列、荷蘭、比利時等,還有第一次聲援台灣的紐西蘭。

周志浩指出,台灣之所以能取得國際支持,一方面是因疫情期間能見度提高,加上其他工作做得好,例如台灣的健保是全世界獨一無二的制度,各國都很有興趣,這都是台灣努力種下的結果。像台灣這樣的夥伴,被排除在水WHA之外,說不過去。

WHO 憲章載明「人人皆應享受最高而能獲致之健康標準係基本人權,不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會狀況不同而有所差別」,本年世界衛生日主題「My Health, My Right」,以及世界衛生大會主題「All for Health, Health for All」不僅呼應了 WHO 憲章內容,也彰顯此一健康人權,不應有政治前提條件。

邱泰源說,台灣連續8年沒有受到WHA的邀請,國人都感到非常遺憾。他過去當了2屆醫師公會理事長、8年的立委,也有親自到WHA參與活動4次。即使是在疫情期間,也要求醫師公會,盯著線上開會的狀況,所有議題都紀錄下來,不管是政治、醫藥衛生方面的,都希望所有在討論的醫藥課題,台灣也要同步。此次在日內瓦,行動團遞出抗議信給WHO辦公室,也與民團、僑團、青年學生集結,一起遊行、展示、開專業論壇等。

台灣被排除在WHO之外,不僅是對台灣人民健康權益的漠視,也會造成全球健康安全以及防疫工作的缺口,呼籲WHO跳脫政治框架,以必要性、包容性、以及重要性的觀點,正視並接納台灣出席 WHA,參與全球衛生健康行動以及緊急醫衛事件網絡。